Etwa 10 000 bis 15 000 Besucher aus ganz Deutschland dürften am Karfreitag demnach in Richtung der Rennstrecke zum «Car-Freitag» fahren. Laut Polizei kann es deswegen zu größeren Staus kommen. Autofans eröffnen dort alljährlich ihre Saison auf der Nordschleife des Strecke. Die Polizei rät, den Bereich um den Nürburgring großräumig zu umfahren. In den vergangenen Jahren sei es immer wieder zu «waghalsigen Burnouts und gefährlichen Fahrmanövern inmitten Schaulustiger» gekommen.