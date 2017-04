Polizei fahndet pro Jahr nach Hunderten Schusswaffen

Ein Mann richtet symbolisch im LKA ein Gewehr auf den Fotografen. Foto: Victoria Bonn-Meuser/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die Polizei in Rheinland-Pfalz verzeichnet jedes Jahr Hunderte verloren gegangener Schusswaffen. Im vergangenen Jahr schrieben die Beamten 646 Pistolen oder andere Waffen zur Fahndung aus, darunter zehn Schreckschusswaffen. Das teilte das Landeskriminalamt (LKA) der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren wenig verändert.