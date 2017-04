Polizei geht beim «Speedmarathon» gegen Raser vor

Polizeikelle. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Temposünder in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat die Polizei jetzt ganz besonders im Visier. Der «Speedmarathon» heute ist eine 24-stündige Aktion in den EU-Ländern, in Norwegen und der Schweiz für mehr Sicherheit im Verkehr.