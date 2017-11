Polizei in Rheinland-Pfalz: Überwiegend harmlose Delikte an Halloween

Wie Polizeisprecher aus dem ganzen Bundesland am Mittwoch mitteilten, handelte es sich aber um überwiegend harmlose Delikte oder um Einsätze, die auch an sonstigen Partyabenden üblich sind.

«Es war unheimlich viel los», sagte eine Sprecherin aus Mainz der Deutschen Presse-Agentur. Ähnlich äußerte sich ihr Kollege aus Kaiserslautern. «Was halt so passiert, wenn Leute zusammen sind und Alkohol trinken», sagte er. Die Delikte seien meist im Bereich Körperverletzung, Belästigung oder Sachbeschädigung anzusiedeln. «Die üblichen Raufereien rund um die Diskotheken, die wir sonst auch haben», vermeldete auch ein Polizeisprecher aus Trier. Es sei ruhig gewesen, hieß es auf TV-Nachfrage. In Daun prügelte ein Mann auf einen Fahrgast eines Taxis, dass wegen einer Schlägerei auf der Staße nicht weiterfahren konnte.

Einen kleineren Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Halloween gab es beispielsweise in Bad Kreuznach. Dort zündeten Jugendliche einen Böller in einem Zigarettenautomaten, außerdem wurden eine Werbetafel und ein Verkehrsschild demoliert.

In Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) überfielen Jugendliche drei Kinder und forderten sie auf, die selbst gesammelten Süßigkeiten zu übergeben. In Billigheim-Ingenheim (Kreis Südliche Weinstraße) trieben zwei Heranwachsende ihr Unwesen. Sie hoben 20 Gullydeckel entweder komplett aus der Verankerung oder versenkten sie teilweise in den Kanalschächten. Das Duo wurde von einer Polizeistreife erwischt und zur Rede gestellt. Laut eigenen Angaben hätten sie nur «herumgespielt». Zunächst war unklar, ob Autos dabei beschädigt wurden.

In Speyer warfen Jugendliche Äpfel auf vorbeifahrende Fahrzeuge. Dabei wurde das Auto eines 44-Jährigen beschädigt. Die Werfer konnten entkommen, von ihnen fehlte zunächst jede Spur.