Polizei kontrolliert Fahrer: 4,27 Promille

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv Foto: dpa

(Kaiserslautern (dpa/lrs)) Völlig betrunken und mit mehreren Alkoholflaschen an seiner Seite hat die Polizei in Kaiserslautern einen Mann in seinem vom Fahren noch warmen Auto vorgefunden. Die Beamten hatten den in seinem Fahrzeug schlafenden 58-Jährigen am Dienstag kontrollieren wollen.