Polizei rettet Entenfamilie von der Autobahn

Mehrere Augenzeugen hätten die Beamten am Mittwochabend auf der Autobahn 65 bei Kandel in der Pfalz (Kreis Germersheim) auf die auf dem Mittelstreifen stehenden und völlig verängstigten Tiere aufmerksam gemacht, teilte die Polizei am Donnerstag mit.



Die Einsatzkräfte hielten den Verkehr kurz an und leiteten die Entenmutter mit ihren vier Küken sicher über die Fahrbahn. Die Mutter bedankte sich laut Polizei «mit einem fröhlichen «Nat Nat»».