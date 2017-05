Polizei sperrt Autobahn 602 nahe Trier wegen sechs Entenküken

Symbolfoto Foto: Friedemann Vetter

(Trier/Schweich (dpa/lrs)) Sechs Entenkinder haben an der Mosel die Sperrung einer vielbefahrenen Autobahn verursacht. Die Tiere hatten sich am Donnerstag in Trier die Überholspur der A 602 für einen Ausflug ausgewählt, wie die Autobahnpolizei in Schweich mitteilte.