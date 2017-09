Nähert sich eine Person mit einem solchen Schlüssel dem dazugehörigen Auto, wird die Tür automatisch entriegelt. Diebe können der Polizei zufolge die Funkwellen der Schlüssel mit technischen Hilfsmitteln verlängern und so in das Fahrzeug gelangen. Den Autobesitzern rät sie deshalb, ihren Wagenschlüssel nicht einfach in der Nähe der Haustür, sondern in einer speziellen Metallbox aufzubewahren, die Funkwellen abschirmt. Innerhalb von acht Tagen wurden in Kaiserslautern und im nahen Queidersbach insgesamt drei Autos mit Keyless Go System gestohlen.