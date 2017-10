Polizei wertet nach brutaler Attacke Videoaufnahmen aus

Dort habe es vorher «Differenzen gegeben, an denen der Mann wohl auch beteiligt war», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Worum es dabei ging und ob sie mit der Tat zusammenhängen, war zunächst unklar.

Zeugen hatten den Mann in der Nacht zum Samstag mit schweren Kopfverletzungen bewusstlos auf einem Parkplatz gefunden. Er habe viel Blut verloren, inzwischen gehe es ihm aber wieder besser, sagte der Polizeisprecher. Der Mann habe eine Gehirnerschütterung und wisse so gut wie nichts mehr. Er erinnere sich nur an drei Personen. Bei den Tätern soll es sich um zwei junge Männer handeln, die von einer Frau begleitet wurden. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.