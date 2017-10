Polizeiaktion gegen "Reichsbürger" an der Mosel - Zahlreiche Waffen sichergestellt

Ein Mann hält ein Heft «Deutsches Reich Reisepass» in der Hand. Er erkennt die Bundesrepublik Deutschland mitsamt Verfassung nicht an.Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Valwig (dpa/lrs)) Die Polizei hat bei einem sogenannten Reichsbürger in Rheinland-Pfalz mehrere Macheten, Waffen und einen Knüppel sichergestellt. Einsatzkräfte zertrümmerten am Dienstag die Haustür des 59-Jährigen in Valwig (Kreis Cochem-Zell), wie die Beamten mitteilten. Da gezielt nach den Waffen gesucht worden sei, habe die Polizei «eine robuste Einsatztaktik» angewandt.