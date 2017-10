Polizeieinsatz nach Schüssen aus Fenster

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv Foto: dpa

(Kaiserslautern (dpa/lrs)) Mehrere Schüsse aus dem Fenster eines Wohnhauses haben in Kaiserslautern für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen hätten die Beamten am späten Montagabend alarmiert, teilte die Polizei am Dienstag mit.