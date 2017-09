Polizeischüler beklagen Einsatz beim Tag der Deutschen Einheit in Mainz

Die Gruppe bat Innenminister Roger Lewentz (SPD) um ein Gespräch.

Der GdP-Landesvorsitzende Ernst Scharbach fügte hinzu, dass für die Studierenden der Hochschule der Polizei demnächst Prüfungen anständen. «Das ist einfach eine Schweinerei.» In der Hochschule werde der komplette Plan durcheinandergeworfen. Der Einsatz der Studenten zeige, dass das Land über zu wenig Polizisten verfüge.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Mainz erklärte, solche Einsätze würden «immer wieder praktiziert». «Die Studierenden werden je nach Jahrgang und entsprechenden Fähigkeiten eingesetzt.» Beim Tag der Deutschen Einheit sind die Polizeischüler dabei, die in einem halben, einem Jahr oder in anderthalb Jahren fertig werden.

Auch die CDU-Landtagsfraktion kritisierte den Einsatz der Studenten. «Polizeischüler sind nicht dazu da, immer wieder Lücken zu schließen», erklärte der innenpolitische Sprecher Matthias Lammert.