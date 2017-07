Polizist: Rheinland-pfälzischer AfD-Spitzenkandidat war Ultra-Fan im Fußball (Update)

Im Prozess gegen den rheinland-pfälzischen AfD-Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl, Sebastian Münzenmaier, hat ein Polizist ihn der Ultra-Bewegung des 1. FC Kaiserslautern zugeordnet.



Münzenmaier sei Anhänger dieser fanatischen Fußballfans, aber kein Hooligan gewesen, sagte der Polizeihauptkommissar am Donnerstag vor dem Amtsgericht Mainz. Münzenmaier soll vor fünf Jahren zusammen mit anderen Mitgliedern der Ultra- und Hooliganszene gegnerische Fußballfans angegriffen haben. Die Anklage lautet auf versuchten Raub und gefährliche Körperverletzung (Az: 402 Ls 3568 Js 5350/13).



Der 28-Jährige, der nicht vorbestraft ist, machte seit Prozessbeginn am Dienstag keine Angaben. Er stand zunächst mit vier anderen Männern vor Gericht, ehe das Verfahren von drei der Angeklagten abgetrennt wurde. Sie wurden zu Bewährungsstrafen zwischen drei und sechs Monaten und Geldbußen verurteilt. Der Sprecher von Münzenmaier erklärte, er gehe von einem Freispruch für den Mainzer AfD-Chef aus. Münzenmaier ist auch Direktkandidat im Wahlkreis Mainz für die Bundestagswahl am 24. September.



Mitglieder der Mainzer Fanszene beschrieben vor Gericht, dass sie in der Nacht zum 18. März 2012 von Dutzenden vermummten Menschen angegriffen worden seien. «Die hatten Dachlatten in der Hand», sagte ein 56-Jähriger, der in der Auseinandersetzung zu Boden ging, bewusstlos wurde und sich eine Platzwunde zuzog. Ein 33 Jahre alter Zeuge brach sich in dem «riesigen Tumult» einen Finger. Ein weiterer Zeuge berichtete, die Angreifer seien als «schwarzer, dunkler Mob in bester Hooligan-Manier» auf sie zugekommen.



Der Polizeihauptkommissar, der als szenekundiger Beamter in Kaiserslautern arbeitet, beschrieb vor Gericht die Feindschaft zwischen den Fans des 1. FCK und FSV Mainz 05. Keineswegs seien alle Ultra-Fans gewaltbereit, sondern viele von ihnen hätten mit Gewalt nichts zu tun. «Wir haben Ultras, die sind bisher noch nie aufgefallen, nie strafrechtlich in Erscheinung getreten, die laufen mit.»



Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angreifer auch Banner, Transparente, Fahnen und Kleidungsstücke mit Insignien der Mainzer Gruppe erbeuten wollten. Mehrere Beteiligte des Überfalls wurden bereits zu Strafen wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt, nicht aber wegen versuchten Raubs.



Die Mainzer wehrten den Angriff laut Zeugen ab, wobei sie auch die mitgebrachten Flaschen als Wurfgeschosse einsetzten. Einer von ihnen sagte, ein Mainzer Fan sei von mehreren Menschen mit Tritten traktiert worden, als er schon auf dem Boden lag. Beide Seiten hätten in dem Handgemenge auf dem Parkplatz vor dem Mainzer Stadion auch Verkehrsschilder, Absperrgitter und andere Gegenstände verwendet. «Alles, was so rumlag, wurde geworfen.»

Richterin Anne Werner setzte für den Prozess, für den zunächst nur zwei Verhandlungstage vorgesehen waren, vier weitere Termine an. Das Verfahren soll am Montag fortgesetzt werden.