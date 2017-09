Polizisten stoppen Dreijährigen bei Tour zur Autobahn

Streifenwagen. Foto: Bernd Settnik/Archiv Foto: dpa

(Wörth am Rhein (dpa/lrs)) Ein Dreijähriger ist auf seiner Entdeckungstour in Richtung Autobahn von Polizisten in Wörth am Rhein rechtzeitig gestoppt worden. Zunächst war der Junge am Samstag samt Stock in der Hand an der Wörther Polizeiinspektion im Landkreis Germersheim vorbeigerannt,