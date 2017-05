Preisverleihung: Das beste deutsche Craft Bier wird in der Vulkaneifel gebraut

Für die Auszeichnung hat eine Fachjury rund 750 internationale Bierspezialitäten verkostet und bewertet.

Auch zwei Biere der Bitburger Braugruppe konnten bei dem Wettbewerb punkten. Sie erhielten je eine Gold- und Silbermedaille. Eine weitere goldene Auszeichnung ging an das Edition 1,0 India Pale Ale Kraft Bräu der Trierer Hausbrauerei im Hotel Restaurant Blesius Garten.



„Es waren wirklich herausragende Biere am Start. Nicht nur von kleinen Craft-Brauern, sondern auch von mittelständischen Traditionsbrauereien“, so Dirk Omlor, Vorstand vom Craft Beer Award und Chefredakteur von Meiningers Craft – Magazin für Bierkultur.



Extra: Was ist „Craft Beer“?



Craft Bier ist das Gegenstück zu industriell hergestelltem Bier. Es wird handwerklich von kleineren Brauereien hergestellt und ist meist nur regional erhältlich. In Kombination mit dem deutschen Reinheitsgebot, also mit Wasser, Hefe, Hopfen und Malz gibt es zahlreiche Geschmacksvariationen jenseits des geschmacklichen Mainstreams. Wichtig ist beim Craft Beer außerdem, dass nur natürliche Zutaten verwendet werden und keine künstlichen Aromen oder Konservierungsstoffe.