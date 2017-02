Prinz Louis und Prinzessin Tessy reichen Scheidung ein

Prinz Louis und Prinzessin Tessy von Luxemburg. Foto: Christophe Karaba/Archiv Foto: dpa

(Luxemburg/London (dpa/lrs)) Der luxemburgische Prinz Louis (30) und Prinzessin Tessy (31) haben nach gut zehn Jahren Ehe ihre Scheidung eingereicht. Der Antrag zur Scheidung sei am vergangenen Freitag von einem Richter an ihrem Wohnsitz in London für zulässig erklärt worden,