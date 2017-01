Von hinten habe er dem drei Jahre älteren Bruder die Wodka-Flasche über den Kopf gehauen und dann mit einem bereitgelegten Küchenmesser 17 Mal auf ihn eingestochen.

Zum möglichen Tatmotiv erklärte die Staatsanwältin lediglich: Der Angeklagte habe den festen Entschluss gehabt, den Bruder zu töten, «weil dieser es verdient habe». Der 21-Jährige sei noch am Tatort, dem elterlichen Haus in Undenheim (Kreis Mainz-Bingen), verblutet. Nach der Tat im September vergangenen Jahres war der Angeklagte zunächst geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später in der Nähe des Hauses festgenommen werden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.