Prozess: Zeugen sagen gegen mutmaßlichen Taliban-Helfer aus

Geladen war am Dienstag - dem zweiten Verhandlungstag - vor dem Oberlandesgericht (OLG) unter anderem ein Mitarbeiterder Außenstelle Hermeskeil des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Er berichtete von einem Gespräch mit dem 21 Jahre alten Angeklagten. Dabei habe der ihm erzählt, dass er von einem Cousin des Vaters regelrecht zu der Taliban-Mitgliedschaft gezwungen worden sei. Er sei naiv gewesen und habe nicht auf seine Eltern gehört, die gegen seine Arbeit für die Taliban gewesen seien.

Der 21-Jährige muss sich vor dem OLG wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und Beihilfe zum Mord verantworten. Laut Anklage schloss sich der Afghane 2014 in seiner Heimat den Taliban an. Er soll als Leibwächter eines regionalen Befehlshabers eingesetzt worden und in dieser Funktion bei mindestens 50 Hinrichtungen dabei gewesen sein.