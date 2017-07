Prozess gegen AfD-Spitzenkandidaten: Handy-Daten genutzt

So sollen die am Angriff auf eine gegnerische Fangruppe beteiligten Fußballfans anhand von Funkzellen-Daten ihrer Handy-Kommunikation identifiziert werden. «Bisher ist eine Identifizierung der an der Tat Beteiligten nicht gelungen», begründete die Vorsitzende Richterin am Montag den Beschluss.

Münzenmaier soll vor fünf Jahren als Fan des 1. FC Kaiserslautern zusammen mit anderen Mitgliedern der Ultra- und Hooliganszene Fans des FSV Mainz 05 in der Landeshauptstadt angegriffen haben. Die Anklage lautet auf versuchten Raub und gefährliche Körperverletzung.

Weil die Identität der einzelnen Fans des 1. FC Kaiserslautern und eine mögliche Beteiligung Münzenmaiers weiter unklar ist, sollen nun mehrere Mobilfunkunternehmen Auskunft über den Mobilfunkverkehr in der Nacht zum 18. März 2012 erteilen. Damit soll geklärt werden, wer sich in der Nähe des Handgemenges am Mainzer Stadion aufhielt.