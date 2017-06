Prozess um Liegestützen auf Altar geht vor Saarbrücker Landgericht

Das Amtsgericht Saarbrücken hatte den Mann Mitte Januar wegen Störung der Religionsausübung und Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Karle hatte Liegestütze auf dem Altar der katholischen Basilika St. Johann gemacht und sollte dafür eine Strafe in Höhe von 700 Euro zahlen. «An diesem Tag wurde eine Grenze überschritten», so die Vorsitzende Richterin damals.

Der Künstler hatte im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur noch im Gerichtssaal Berufung gegen das Urteil angekündigt. Bei seiner Darstellung habe es sich um Kunst und nicht um eine Aktion gegen die Kirche gehandelt.

Ein Video seiner Aktion mit dem Namen «Pressure to Perform» («Leistungsdruck»), das im vergangenen Jahr in einem Schaufenster zu sehen war, soll am Mittwoch erneut in Saarbrücken gezeigt werden.