Prüfung der Gräff-Akten: Abschluss bis zum Sommer

Der leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen. Foto: Harald Tittel/Archiv Foto: dpa

(Trier) Die Staatsanwaltschaft will die Prüfung der Akten zum Tod der Trierer Studentin Tanja Gräff vor der Sommerpause abschließen. «Wir sind noch in den letzten Zügen», sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Peter Fritzen in Trier der Deutschen Presse-Agentur. Nach der finalen Auswertung werde über den weiteren Fortgang des Verfahrens entschieden.