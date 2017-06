Prügelei wegen Obst: Umsortierte Erdbeeren führen zu Streit im Supermarkt

Foto: Daniel Reinhardt/Archiv

(Bad Kreuznach (dpa/lrs)) Wegen umsortierter Erdbeeren haben sich zwei Männer in der Obstabteilung eines Supermarkts in Bad Kreuznach geprügelt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte ein 22 Jahre alter Kunde die Früchte in seinem Sinne neu auf die Schalen verteilt.