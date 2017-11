Psychisch kranke Straftäter: Weniger lange in Psychiatrie

Nach einer Gesetzesänderung sollen auch in Rheinland-Pfalz psychisch kranke Straftäter nicht mehr unverhältnismäßig lange in geschlossenen Kliniken festgehalten werden. «Der Gesetzgeber will, dass die Gesellschaft mehr Risiken trägt», sagte Pflegedirektor Werner Stuckmann von der landesweit größten forensischen Klinik Nette-Gut in Weißenthurm bei Koblenz der Deutschen Presse-Agentur.

Bislang seien hier etwa zwölf Patienten entlassen worden, die nach der alten bundesweiten Gesetzeslage wohl nach wie vor in der Klinik wären. 2018 erwarte die gesicherte Einrichtung weitere 20 bis 30 derartige Entlassungen. An diesem Montag und Dienstag (6./7.11.) befassen sich mehr als 100 Experten bei einer Fachtagung in Andernach mit den Folgen der bundesweiten Gesetzesnovelle von 2016.

Ihr Hintergrund ist auch der Fall Gustl Mollath, der zu Unrecht sieben Jahre in einer forensischen Psychiatrie verbracht hat. Seine Frau hatte ihn der Körperverletzung bezichtigt. Das Landgericht Regensburg sprach ihn 2014 frei. Nun soll genauer und häufiger überprüft werden, ob Unterbringungen im Maßregelvollzug weiter nötig sind - ohne die Sicherheit der Bürger zu vernachlässigen. Eine lebenslange Unterbringung soll nur noch in wirklich schweren Fällen möglich sein. Für einen Maßregelvollzug über sechs und über zehn Jahre hinaus sind strengere Kriterien vorgegeben.

Pflegedirektor Stuckmann sagte, die Gesetzesnovelle sei richtig, weil psychisch Kranke nicht schlechter gestellt werden dürften als Gesunde. Allerdings gebe es damit etliche neue Herausforderungen. So müssten die forensischen Kliniken nun viele Patienten entlassen, die sie nach wie vor als hoch rückfallgefährdet einstuften.

Diese landen laut Stuckmann oft mit deutlich schlechteren Prognosen freiwillig in Einrichtungen der Gemeindepsychiatrie wie etwa Tageskliniken und betreuten Wohngruppen. Manchmal sei es schwierig, hier genügend Plätze zu finden. Für die weitere Betreuung in der Gemeindepsychiatrie müssten die häufig klammen Kommunen aufkommen - während der Maßregelvollzug vom Land gezahlt werde.

Der Pflegedirektor betonte, bei all diesen Entlassungen gehe es nicht um Kapitalverbrechen, sondern etwas weniger schlimme Fälle. Neben der Klinik Nette-Gut mit 390 Behandlungsplätzen gebe es in Rheinland-Pfalz noch zwei weitere derartige Einrichtungen: in Alzey mit rund 50 Plätzen und im pfälzischen Klingenmünster mit etwa 180 Plätzen.

Der kürzlich aus der psychiatrischen Klinik im rheinhessischen Alzey geflohene Abschiebehäftling war nach deren Angaben in einer gesicherten Aufnahmestation der Allgemeinpsychiatrie untergebracht. Für den davon getrennten Maßregelvollzug mit höchsten Sicherungen wäre eine richterliche Entscheidung nötig gewesen. «Dafür gab es jedoch weder eine medizinische noch eine juristische Grundlage», betonte die Klinik in Alzey. Der möglicherweise aus Marokko stammende abgelehnte Asylbewerber hatte zuvor im Abschiebegefängnis in Ingelheim Feuer in seiner Zelle gelegt. Er ist weiterhin auf der Flucht.