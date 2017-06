Räumung durch Polizei in Mainz: Hausbesetzer müssen teilweise zahlen

Die Polizei räumt ein besetztes Haus. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz) Die Besetzer eines Hauses in Mainz vor fünf Jahren müssen teilweise für die Räumung durch die Polizei zahlen. Das entschied das Verwaltungsgericht Mainz in einem Musterverfahren am Donnerstag.