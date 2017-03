Razzien gegen «Reichsbürger» in Bayern und Rheinland-Pfalz

Ein Mann hält ein Heft mit dem Aufdruck «Deutsches Reich Reisepass» hoch. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(München (dpa/lby)) Polizei und Justiz sind am Dienstag mit weiteren Razzien gegen die sogenannte Reichsbürgerbewegung vorgegangen. Mehr als 300 Ermittler durchsuchten insgesamt 36 Objekte in Bayern und Rheinland-Pfalz, wie das bayerische Innenministerium in München mitteilte.