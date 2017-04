Rechnungshof: Gutachten zu gescheitertem Hahn-Verkauf

Behördenpräsident Klaus Behnke überreicht am heute Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) das Gutachten. Die CDU-Landtagsopposition erhofft sich davon Klarheit, inwieweit die Landesregierung Kriterien missachtet hat und wer dafür verantwortlich war.

Innenminister Roger Lewentz (SPD) stoppte den Verkauf des defizitären Airports an die weithin unbekannte chinesische Firma SYT, weil ein Bankbeleg mutmaßlich gefälscht war und eine Zahlung ausstand. Alle fünf Landtagsfraktionen stimmten danach für eine Prüfung. Rheinland-Pfalz hat seinen Anteil von 82,5 Prozent inzwischen an die chinesische HNA Airport Group verkauft, der Landtag entscheidet darüber an diesem Mittwoch. Hessen hatte den Verkauf seines Anteils von 17,5 Prozent an eine Tochter der pfälzischen Firma ADC wegen eines Gesellschafterwechsels verschoben.