Rechtspopulisten treffen sich in Koblenz: Le Pen und Wilders dabei

Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen. Foto: Guillaume Horcajuelo/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) An einer Kundgebung rechtspopulistischer Parteien am 21. Januar in Koblenz nimmt nach Angaben der AfD Rheinland-Pfalz auch die nationalistische Politikerin Marine Le Pen aus Frankreich teil.