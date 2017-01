Rechtspopulistisches Treffen in Koblenz: Vizepräsidentin des EU-Parlaments bei Gegendemo dabei

(Koblenz (dpa/lrs)) Bei der Kundgebung gegen das Treffen europäischer Rechtspopulisten an diesem Samstag in Koblenz hält auch die österreichische Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Ulrike Lunacek (Grüne), eine Rede. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit.