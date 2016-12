Regen, Wind und Sturmböen am zweiten Weihnachtsfeiertag

Ein umgekippter Tannenbaum. Foto: Caroline Seidel/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Wer am zweiten Weihnachtsfeiertag in Rheinland-Pfalz und im Saarland spazierengehen will, der sollte zunächst den Regenschirm dabeihaben. Der Regen zieht am Montag erst nachmittags ab, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Sonntag mitteilte.