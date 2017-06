Regensburg und Saarbrücken zum Sommeranfang am heißesten - Trier an dritter Stelle

Junge springt in einem Freibad ins Wasser. Foto: Silas Stein Foto: dpa

(Offenbach (dpa)) Am kalendarischen Sommeranfang am Mittwoch ist es in Regensburg und Saarbrücken mit jeweils 34,6 Grad am heißesten in Deutschland gewesen. Danach folgte Trier mit 34,3 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Abend mitteilte.