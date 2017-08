Reiselustige Esel auf Bahngleisen in der Nordpfalz unterwegs

Symbolfoto

(Münchweiler an der Alsenz (dpa/lrs)) Die Reiselust hat drei Esel und ein Maultier in der Nordpfalz gepackt. Die Tiere brachen am Mittwochmorgen in Alsenbrück-Langmeil (Donnersbergkreis) auf und zogen die Bahngleise in Richtung Enkenbach entlang.