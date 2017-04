Reiterloses Pferd läuft im Kreis Mainz-Bingen gegen Bus und stirbt

(Budenheim/Mainz (dpa/lrs)) Ein reiterloses Pferd ist bei Budenheim (Kreis Mainz-Bingen) gegen einen fahrenden Bus gelaufen und getötet worden. Das Tier wurde durch die Kollision am Dienstag in einen Graben geschleudert und verendete noch vor Ort, wie die Polizei in Mainz mitteilte.