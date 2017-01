Rekord bei Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz

Ein Angestellter arbeitet in einem Büro am Schreibtisch. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv Foto: dpa

(Bad Ems (dpa/lrs)) Mit fast zwei Millionen Frauen und Männern hat die Zahl der Erwerbstätigen in Rheinland-Pfalz im Jahr 2016 einen Höchststand erreicht. Im vergangenen Jahr gab es 10 700 Beschäftigte mehr, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte.