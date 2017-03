Rekordtemperatur: So warm war der März noch nie

Die Sonne scheint hinter einem Windrad. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) So warm wie dieses Jahr ist es im März in Rheinland-Pfalz und im Saarland noch nie gewesen. Die Durchschnittstemperatur von jeweils rund acht Grad liege deutlich über dem langjährigen Mittelwert, berichtete der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Donnerstag.