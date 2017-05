Respektlos: Unbekannte stehlen 600 Stolpersteine - Auch in Boppard

Zuletzt geschehen in zwei Fällen in Boppard (Rhein-Hunsrück-Kreis), der Polizei zufolge vermutlich aus politischen Gründen. Die Stolpersteine mit Namen und Lebensdaten von NS-Opfern liegen vor deren letztem frei gewählten Wohnsitz; darunter Juden, Behinderte, Sinti, Roma, Homosexuelle und politisch Verfolgte.

Bisher sind in einem Vierteljahrhundert etwa 61 000 Stolpersteine in 1100 Orten in 21 Ländern verlegt worden. «Rund 600 sind rausgerissen worden», sagte der 69-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

In Boppard waren erst am 13. Mai 16 der zehn mal zehn Zentimeter großen Plaketten verlegt worden. Bereits in der Nacht auf den 15. Mai verschwanden zwei davon. Ein Polizeisprecher sagte, ein Video zweier Überwachungskameras zeige, wie ein wohl 40 bis 60 Jahre alter Dieb die vorerst nur lose verlegten Steine gestohlen habe. «Wir gehen von einem Täter aus der Region aus.» Für eine Fahndung mit dem Video müsse die Polizei erst noch grünes Licht vom Amtsgericht Koblenz bekommen, da die Kameras eines Geschäfts auf den öffentlichen Raum gerichtet gewesen seien.