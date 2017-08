Rheinland-Pfälzische Schulen sollen eine gemeinsame Plattform im Netz bekommen

Tablet im Unterricht. Foto: Rolf Vennenbernd/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die Schulen in Rheinland-Pfalz sollen bis 2021 eine gemeinsame Internet-Plattform bekommen. «Wir arbeiten daran, dass wir einen Schulcampus bekommen, einen gesicherten Raum für die digitale Kommunikation an der Schule», sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Die Online-Plattform könnte ein zentraler Baustein der angestrebten Digitalisierung in der schulischen Bildung werden.