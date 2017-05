Rheinland-Pfalz: Kabinett lotet Zusammenarbeit aus

Wie für Unternehmen gehe es auch in der Regierungsarbeit darum, den Anforderungen aus der Digitalisierung gerecht zu werden und "unsere Arbeitsweisen ein Stück weit daran anzupassen", sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag in Ingelheim. Ziel müsse sein, "nicht nur in Ressorts (zu) denken, sondern die Projekte vernetzt und gemeinschaftlich an(zu)gehen".



Die Ministerrunde hörte dazu einen Vertreter aus der Industrie, wo das vernetzte Arbeiten schon länger Thema ist und zunehmend umgesetzt wird.



Eines der Schlagworte lautet "agiles Arbeiten" - dabei geht es etwa darum, eine schwerfällige Planung aufzubrechen und Abläufe offener zu gestalten. Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte, in der Regierungsarbeit müsse das Denken über verschiedene Ressorts hinweg auch in die Arbeitsebene der Ministerien getragen werden.



Als Beispiele für Vorhaben der nächsten Monate nannte Dreyer die Familienpolitik. Zu einem familienfreundlichen Land gehöre auch, dass der öffentliche Personennahverkehr gut ausgebaut sei und dass die Arbeitswelt so gestaltet sei, dass die Menschen Familie und Beruf gut vereinen könnten. "Wir leben in einer vernetzten Welt, wir müssen vernetzt denken, das müssen wir auch im Kabinett machen." Dies bedeute auch, "Ökologie und Ökonomie zusammen zu denken und zu entwickeln", sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne). Zur Digitalisierungsstrategie der Landesregierung seien bereits mehrere Projekte eingeleitet, sagte Wissing. So werde "Smart Farming" als Schwerpunkt in den Dienstleistungszentren für den ländlichen Raum integriert.



Die CDU-Opposition bezeichnete die Klausurtagung als "innere Einkehr ohne echte Erkenntnis".