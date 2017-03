Rheinland-Pfalz: Verkauf von Flughafen-Hahn-Mehrheitsanteil

«Ziel ist es dann, dass spätestens nach den Osterferien ein Termin gefunden ist, an dem das Gesetz in der zweiten und dritten Lesung verabschiedet wird», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Sie kündigte an, dass die Landtagsabgeordneten die Gelegenheit bekommen, den Businessplan des Käufers vertraulich einzusehen. Die CDU-Landtagsopposition hatte gefordert, dass der Plan zugänglich gemacht wird.

Die Regierungschefin befürchtet nicht, dass das ganze Projekt wegen eines vorläufigen Rückziehers von Hessen zum Verkauf des Minderheitsanteils Schaden nimmt. «Es gibt ja gar keinen Grund, daran zu zweifeln, dass Hessen nicht zu einem Abschluss kommt», sagte sie. «Da gehen wir auch von aus.» Die rheinland-pfälzische Regierung hatte Anfang März mit der chinesischen HNA Airport Group Anfang März den Kaufvertrag unterzeichnet, Hessen hatte einen Notartermin zum Verkauf an eine Tochterfirma der pfälzischen ADC GmbH dagegen verschoben, weil die Regierung noch Fragen zur Aufnahme eines neuen chinesischen Gesellschafters hat. Im vergangenen Jahr war der Verkauf an die chinesische, weithin unbekannte Firma SYT gescheitert.