Rheinland-Pfalz bei Abfällen vorn

Ein Mann entsorgt Müll. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Nirgendwo fallen so viel Haushaltsabfälle an wie in Rheinland-Pfalz. Statistisch sammelte jeder Rheinland-Pfälzer mehr als eine halbe Tonne (524 Kilogramm), damit lag das Bundesland knapp vor Niedersachsen mit 521 Kilo und dem Saarland mit 495 Kilo.