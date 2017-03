Rheinland-Pfalz fordert Transportstopp an Pannenmeiler

Die Umweltstaatssekretäre der drei Länder richteten ein entsprechendes gemeinsames Schreiben an das Bundesumweltministerium in Berlin. Die französischen und belgischen Atommeiler wiesen eine lange Liste an Störfällen auf und hielten Sicherheitsstandards nicht ein.



„Die Ausfuhr von Brennelementen ausgerechnet in die umstrittenen Atomkraftwerke Tihange, Doel, Cattenom und Fessenheim ist im Hinblick auf die Sicherheit der Menschen in der Grenzregion unvertretbar“, sagte der Staatssekretär im rheinland-pfälzischen Umweltministerium, Thomas Griese, unserer Zeitung. Das Land werde sich auf Bundesebene für den Stopp der

Brennelementeexporte in die Atomkraftwerke stark machen, sagte Griese.



Das Bundesumweltministerium hatte den Transport der Elemente unter anderem für die Atomkraftwerke Tihange (Belgien) und Cattenom (Frankreich) genehmigt (der TV berichtete).



Die drei Umweltstaatssekretäre berufen sich auf das Atomgesetz, wonach Kernbrennstoffe nur dann ausgeführt werden könnten, wenn die Verwendung nicht die innere und äußere Sicherheit Deutschlands gefährde. «Es ist bei den Atomkraftwerken Tihange, Doel, Cattenom und Fessenheim keineswegs gewährleistet, dass von ihnen keine Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland ausgeht», erklärten Griese (Grüne) und seine Kollegen.

Cattenom liegt zwölf Kilometer von der deutsch-französischen Grenze entfernt, Tihange 60 Kilometer hinter der deutsch-belgischen Grenze. «Die nuklearen Folgen eines massiven Störfalls in einem Atomkraftwerk machen nicht an der Staatsgrenze halt», erklärten die Staatssekretäre.



