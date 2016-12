Rheinland-Pfalz hofft auf schnelle Genehmigung für Lang-Lkw

«Wir hoffen, das der Bund so schnell wie möglich die Strecken genehmigt, spätestens im Frühjahr», sagte Ministeriumssprecherin Susanne Keeding der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Dabei geht es um Verbindungen zwischen Kandel und Wörth, Rohrbach und Wörth und zwischen Haßloch und Kandel sowie Hockenheim. «Wir haben diese Strecken dem Bund gemeldet», sagte die Sprecherin.

Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geht es vor allem darum, dass Fahrten bei Werkverkehren möglich sein sollen, zum Beispiel für das Daimler-Werk in Wörth. Rheinland-Pfalz gehörte bisher neben Berlin und dem Saarland zu den Ländern, die nicht an einem Test des Bundesverkehrsministeriums teilnahmen. Überlange Lastwagen dürfen nun ab Januar regulär auf bestimmten Straßen in Deutschland fahren. Das Saarland will bis Februar Vorschläge für Strecken machen.

Ein Lang-Lkw ist mit 25,25 Metern etwa 6,5 Meter länger als ein normaler Lastwagen, darf aber nicht schwerer sein. Die frühere rot-grüne Landesregierung hatte sich gegen Lang-Lkw ausgesprochen und davor gewarnt, dass sich mehr Transport von der Schiene auf die Straße verlagert. Dies hat der Bund bisher nicht festgestellt.