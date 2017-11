Rheinland-Pfalz kann auf zusätzliche Steuermillionen hoffen

(Mainz/Berlin (dpa/lrs)) Die gute Konjunktur verschafft Rheinland-Pfalz zusätzliche Millionen Euro an Steuereinnahmen. Nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung kann das Land in diesem Jahr mit 13,62 Milliarden Euro Einnahmen aus Steuern rechnen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Mainz mit.