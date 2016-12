Die Experten im Friedrich-Loeffler-Institut in Mecklenburg-Vorpommern prüfen, ob es sich um die hochansteckende oder um die weniger krankmachende Variante des Geflügelpest-Virus H5N8 handelt. Zwei tote Reiherenten waren am Laacher See im Kreis Ahrweiler gefunden worden, eine tote Reiherente in Koblenz. Das Ministerium hatte die Kreise im November aufgefordert, eine Geflügel-Stallpflicht in Risikogebieten wie am Rhein oder rund um große Geflügelbetriebe zu prüfen.