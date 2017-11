Rheinland-Pfalz setzt auf «hybride Cloud» für Datenmassen

Der Geschäftsführer des LDI, Matthias Bongarth. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die Daten der Landesverwaltung in Rheinland-Pfalz sollen für einen flexiblen Zugriff jederzeit in der Cloud verfügbar sein, also auf Computern im Netz. Die seit 2013 aufgebaute «Private Cloud» werde künftig um kommerziell verfügbare Kapazitäten ergänzt