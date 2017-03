Rheinland-Pfalz sieht keine Gefahr für Verkauf von Flughafen Hahn

(dpa) - Der Airport im Hunsrück gehörte bisher zu 82,5 Prozent Rheinland-Pfalz und zu 17,5 Prozent Hessen. Die hessische Regierung ließ den Notartermin für den Verkauf seiner Anteile an die kleine ADC GmbH aus der Pfalz platzen.Grund dafür soll ein kurzfristig hinzugekommener Gesellschafter bei der ADC sein. Rheinland-Pfalz hatte dagegen mit der chinesischen HNA Airport Group den Vertrag zum Verkauf seiner Anteile unterschrieben.«Der Verkauf ist ja überhaupt nicht gefährdet», sagte Lewentz am Donnerstag am Rande einer Sitzung des Landtags-Innenausschusses in Mainz. «Wir klären heute auf, was sich da aus Sicht der hesischen Regierung verändert hat.» Hessen habe einfach noch Informationsbedarf zur Gesellschafterstruktur.Ein Plan B ist bereits denkbar: «Im Zweifelsfall wäre das eine Gesellschaft der HNA Airport Group GmbH mit einem temporären Partner hessische Landesregierung.» Die hessische Regierung habe aber deutlich gemacht, dass auch sie den Verkauf dem Grunde nach wolle. «Ich denke auch, dass die Hessen und die ADC zusammenkommen werden.»Im Sommer 2016 war der Flughafen-Verkauf von Rheinland-Pfalz an die unbekannte chinesische Firma SYT wegen mutmaßlichen Betrugs geplatzt. Das war ein großer Imageschaden für die neue Ampel-Koalition in Rheinland-Pfalz. Lewentz zeigte sich zufrieden mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags auf rheinland-pfälzischer Seite.