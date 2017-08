Rheinland-Pfalz will Abstufung von Kreisstraßen verhindern

Der Landesrechnungshof hatte festgestellt, dass viele Landesstraßen aus rechtlichen Gründen Kreisstraßen sein müssten und viele Kreisstraßen Gemeindestraßen. Mit einer Herabstufung zu Gemeindestraßen würden die Kommunen aber Fördermittel verlieren. Mit der Neufassung soll dies verhindert werden. Das Kabinett berät darüber heute in Mainz in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause.

Die CDU-Opposition hatte gefordert, dass Kreisstraßen nicht zu Gemeindestraßen herabgestuft werden, um Ortsteile zu verbinden. Sie schlug eine Regelung ähnlich wie in Hessen vor, die nach Angaben von Wissing aber nicht auf Rheinland-Pfalz mit vielen kleinen Orten anwendbar ist. Das Landesstraßengesetz in Rheinland-Pfalz war bisher nur auf Gemeinden beschränkt. In den vergangenen Jahren wurden aber viele kleine Gemeinden eingemeindet, die nur noch Ortsteile sind und kein Recht mehr auf den Status einer Kreisstraße hätten. Im Gesetz soll es deshalb künftig um «räumlich getrennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteile» gehen. Ein außenliegender Hof würde also nicht erfasst, wohl aber ein Dorf. Die Regelung soll keine Mehrkosten bringen.