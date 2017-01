Rheinland-Pfalz will Tarifabschluss auf Beamte übertragen

Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) wies am Mittwoch darauf hin, dass die Landesregierung «im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten» anstrebe, den Tarifabschluss auf Beamte und Versorgungsempfänger zu übertragen. Dies teilte das Ministerium auf Anfrage in Mainz mit. Die Koalition aus SPD, FDP und Grünen hat den Plan der Übertragung im Koalitionsvertrag vereinbart. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert ein Bekenntnis hierzu.

Gewerkschaften und Arbeitgeber gingen am Mittwoch mit gegensätzlichen Positionen in die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst der Länder. Beide Seiten betonten zum Verhandlungsstart in Berlin aber auch ihre Bereitschaft zu konstruktiven Gesprächen. Es geht um die Bezahlung von rund einer Million Angestellten der Länder und um das Geld für 2,2 Millionen Beamten von Ländern und Kommunen sowie Pensionäre, auf die das Ergebnis übertragen werden soll. Die Gewerkschaft Verdi will sechs Prozent mehr Lohn. Sie hält Streiks nicht für ausgeschlossen. Die Arbeitgeber warnen vor zu hohen Forderungen.