Rheinland-pfälzische Arbeitsministerin gegen mehr verkaufsoffene Sonntage

Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzische Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) hat sich klar gegen die Forderung großer Warenhausunternehmen nach mehr verkaufsoffenen Sonntagen ausgesprochen. Sie halte an der bestehenden Regelung fest, sagte sie am Dienstag in Mainz. «Der Schutz des arbeitsfreien Sonntags ist ein gesamtgesellschaftlich errungenes Gut.»