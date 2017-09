Rheinland-pfälzische Polizei soll mit neuem Präsidium schlagkräftiger werden

Die Zusammenlegung von Bereitschaftspolizei, Spezialeinheiten, Polizeitechnik, Wasserschutzpolizei und Gesundheitsmanagement wird formal an diesem Sonntag (1. Oktober) vollzogen. Innenminister Roger Lewentz (SPD) teilte am Freitag mit: «Neue Herausforderungen im Bereich des Terrorismus, neue Kriminalitätsphänomene, personalintensive Einsatzlagen und technische Entwicklungen erfordern flexible und leistungsfähige polizeiliche Organisationsstrukturen.»

Das neue Polizeipräsidium mit Hauptsitz in Mainz ist landesweit für die Unterstützung durch Bereitschaftspolizei und Spezialeinheiten zuständig. Eine einheitliche Beschaffung soll die Vorgaben des Landesrechnungshofs berücksichtigen. Für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Polizei wird laut Innenministerium erstmals eine zentrale Stelle geschaffen. Zudem wird die Landespolizeischule in Bad Kreuznach organisatorisch in die Hochschule der Polizei am Hunsrück-Flughafen Hahn integriert. Unterm Strich führt die polizeiliche Neuorganisation zu einer Verringerung von elf auf acht Behörden und Einrichtungen.