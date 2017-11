Rheinland-pfälzische Städte dringen auf Abbau von Altschulden

Nur durch das Schließen langfristiger Finanzierungslücken im Finanzausgleich mit dem Land, den Schuldenschnitt von Kassenkrediten und durch eigene Konsolidierungsanstrengungen der Kommunen lasse sich der Teufelskreis durchbrechen, sagte der Vorsitzende Bernhard Matheis (CDU) laut Manuskript bei der Mitgliederversammlung in Ingelheim.

Er warnte davor, den «Stein der Weisen» zur Beseitigung der Finanzkrise in der geplanten Gebietsreform zu sehen und am Status der Städte zu rütteln. Fünf der zehn Städte mit der bundesweit höchsten Verschuldung pro Einwohner lagen im Jahr 2015 in Rheinland-Pfalz.